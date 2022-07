La Gazzetta dello Sport

Tensioni, ancora tensioni. Tanto che Lewandowski ha sentito l'esigenza di togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Qualcosa con il Bayern Monaco si è rotto, non si è sentito apprezzato, valorizzato, ...Tensioni, ancora tensioni. Tanto che Lewandowski ha sentito l'esigenza di togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Qualcosa con il Bayern Monaco si è rotto, non si è sentito apprezzato, valorizzato, ... Lewa furioso: "Bayern Su di me solo ca....e. Grazie ai tifosi per il supporto"