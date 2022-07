Juventus, il centrocampo è sempre un rebus: l’infortunio di Pogba complica i piani di Allegri (Di sabato 30 luglio 2022) Il grande colpo di mercato, il ritorno del “figliol prodigo” che aveva acceso l’entusiasmo del tifo bianconero inizierà la stagione con diversi mesi di ritardo. Paul Pogba infatti dopo i 45? nella prima amichevole stagionale contro il Chivas ha riportato in allenamento la rottura del menisco laterale, infortunio ancora in fase di valutazione che toglierà dal campo il francese – in caso di operazione – almeno per un paio di mesi fino ad arrivare ad un massimo di cinque mesi. Manca ancora l’ufficialità dei tempi di recupero, ma sicuramente la Juventus partirà ancora una volta con un centrocampo, tallone d’Achille delle ultime stagioni, ancora una volta incompleto. Proprio su Pogba, Allegri riponeva le speranze di far svoltare un reparto che tra acquisti sbagliati e problemi fisici non ha trovato un suo ... Leggi su sportface (Di sabato 30 luglio 2022) Il grande colpo di mercato, il ritorno del “figliol prodigo” che aveva acceso l’entusiasmo del tifo bianconero inizierà la stagione con diversi mesi di ritardo. Paulinfatti dopo i 45? nella prima amichevole stagionale contro il Chivas ha riportato in allenamento la rottura del menisco laterale, infortunio ancora in fase di valutazione che toglierà dal campo il francese – in caso di operazione – almeno per un paio di mesi fino ad arrivare ad un massimo di cinque mesi. Manca ancora l’ufficialità dei tempi di recupero, ma sicuramente lapartirà ancora una volta con un, tallone d’Achille delle ultime stagioni, ancora una volta incompleto. Proprio suriponeva le speranze di far svoltare un reparto che tra acquisti sbagliati e problemi fisici non ha trovato un suo ...

EnricoTurcato : Ripeterò allo sfinimento questa mia considerazione personale. La Juventus a centrocampo o prende un big che alza i… - GiovaAlbanese : Prima di affondare il colpo #Paredes (che resta il primo nome per il centrocampo) la #Juventus deve trovare una col… - carlo24 : RT @EnricoTurcato: Ripeterò allo sfinimento questa mia considerazione personale. La Juventus a centrocampo o prende un big che alza il liv… - fpalermomm : RT @EnricoTurcato: Ripeterò allo sfinimento questa mia considerazione personale. La Juventus a centrocampo o prende un big che alza il liv… - ZonaBianconeri : RT @JAMESDOUGLASBE2: De Jong o wijnaldum per il centrocampo della Juve, in ogni caso operazioni da fare al volo senza pensare. #juventus #S… -