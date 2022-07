Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli | aria di matrimonio | l’ex gieffina esce allo scoperto

fanpage : I #PRELEMI hanno scatenato il pubblico del Giffoni Film Festival ieri, scambiandosi un romantico e passionale baci… - MediasetTgcom24 : Pierpaolo Pretelli raggiunge Giulia Salemi al Giffoni Film Festival ed è subito bacio sul palco #giuliasalemi… - L_AdeleShasa : - meneresto : RT @BiancoAzzurro_: Ragà ma quanto cazzo è bella Giulia Salemi, ceh quella donna non rende ed è mille volte ancora più bella delle foto, so… - dall_teresa : RT @BiancoAzzurro_: Ragà ma quanto cazzo è bella Giulia Salemi, ceh quella donna non rende ed è mille volte ancora più bella delle foto, so… -

In queste settimanesta vivendo un momento importante per la propria carriera dato che insieme a Nicolò De Devitiis conduce Giffoni Music Concept al Giffoni Film Festival. Un ruolo di responsabilità. L'...L'anno scorso sono statee Gaia Zorzi a condurlo, ma chi prenderà il loro posto quest'anno Ebbene, a questo proposito TvBlog ha lanciato un'indiscrezione clamorosa. Stando a quanto ...Una delle coppie più amate delle ultime edizioni del GF Vip: è aria di matrimonio per Giulia Salemi e Pierpaolo PretelliGiulia Salemi sta vivendo un momento molto importante per la propria carriera con la conduzione del “Giffoni Music Concept”. Ma come ...