Formula 1 lancia campagna “Drive it out” contro abusi e commenti offensivi (VIDEO) (Di sabato 30 luglio 2022) Il tema dei commenti offensivi è entrato di prepotenza nelle ultime settimana anche all’interno del circus della Formula 1. Dopo l’appello dei team e dei piloti, arriva anche la campagna ‘Drive it out’ lanciata sui social. Con il CEO Stefano Domenicali e il presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem anche i 20 piloti del campionato per un messaggio ai fan di questo sport. “La Formula 1 è tutta una questione di competizione e rivalità, ma anche di rispetto – si legge nel messaggio – Rispetto per gli avversari. Rispetto per i tifosi. Rispetto per l’intera famiglia della Formula 1. Gli abusi di ogni tipo non sono accettati in nessuna forma. Siamo uniti per chiedervi di stare insieme per scacciare ogni forma di abuso e commento offensivo ... Leggi su sportface (Di sabato 30 luglio 2022) Il tema deiè entrato di prepotenza nelle ultime settimana anche all’interno del circus della1. Dopo l’appello dei team e dei piloti, arriva anche lait out’ta sui social. Con il CEO Stefano Domenicali e il presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem anche i 20 piloti del campionato per un messaggio ai fan di questo sport. “La1 è tutta una questione di competizione e rivalità, ma anche di rispetto – si legge nel messaggio – Rispetto per gli avversari. Rispetto per i tifosi. Rispetto per l’intera famiglia della1. Glidi ogni tipo non sono accettati in nessuna forma. Siamo uniti per chiedervi di stare insieme per scacciare ogni forma di abuso e commento offensivo ...

