(Di sabato 30 luglio 2022) Èmorte di una pensionata di 62 anni, trovata senza vita nella sua abitazione dinella notte tra il 29 e il 30 luglio. Larisalirebbe ad alcuni giorni fa, da quanto si apprende per: la vittima potrebbe aver ingerito un acido. A scoprire il corpo della donna i carabinieri e i vigili del fuoco, intervenuti su segnalazione di conoscenti e condomini che da giorni tentavano di contattare lasenza ricevere alcuna risposta né al telefono né al citofono. Le forze dell’ordine avrebbero già fermato una persona, condotta in caserma per essere interrogata: secondo i media locali, si tratta della38enne della vittima. Foto di copertina: immagine di repertorio su Open Leggi anche: Sudafrica, almeno 20 morti in una ...

È un vero e proprio giallo estivo, almeno per ora. Una pensionata 62enne, è stata trovata senza vita, la scorsa notte, in una abitazione di Via Ortigara a Ferrara. Da giorni non rispondeva a chi cercava di chiamarla, ... Ferrara, giallo sulla 62enne morta in casa: sospetto avvelenamento. Fermata la figlia È un vero e proprio giallo estivo, almeno per ora. Una pensionata 62enne, è stata trovata senza vita, la scorsa notte, in una abitazione di Via Ortigara a Ferrara. Da giorni non rispondeva a chi cerca ...