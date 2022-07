F1, Gp Ungheria 2022. Russell in pole, la sua gioia nel team radio (Di sabato 30 luglio 2022) La sessione di qualifiche del Gp di Ungheria 2022 di F1 ha regalato già clamorosi colpi di scena. Da una parte, la debacle della Red Bull con Sergio Perez fuori in Q2 e Max Verstappen decimo a causa di un calo di potenza proprio nella fase decisiva del Q3. Le Ferrari fino all’ultimo accarezzano una prima fila tutta rossa, ma George Russell firma un tempo clamoroso proprio nell’ultimo tentativo, prendendosi la prima pole in carriera. Il pilota britannico esplode di gioia nel team radio, con urla che manifestano la soddisfazione per il traguardo raggiunto, e un “Ce l’abbiamo fatta” che contiene in sé tutta la fatica e il lavoro fatto in questa stagione per migliorare una monoposto inizialmente impresentabile. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 30 luglio 2022) La sessione di qualifiche del Gp didi F1 ha regalato già clamorosi colpi di scena. Da una parte, la debacle della Red Bull con Sergio Perez fuori in Q2 e Max Verstappen decimo a causa di un calo di potenza proprio nella fase decisiva del Q3. Le Ferrari fino all’ultimo accarezzano una prima fila tutta rossa, ma Georgefirma un tempo clamoroso proprio nell’ultimo tentativo, prendendosi la primain carriera. Il pilota britannico esplode dinel, con urla che manifestano la soddisfazione per il traguardo raggiunto, e un “Ce l’abbiamo fatta” che contiene in sé tutta la fatica e il lavoro fatto in questa stagione per migliorare una monoposto inizialmente impresentabile. SportFace.

SkySportF1 : ? CARLOS SAINZ IL PIU’ VELOCE IN UNGHERIA ?? Verstappen davanti a Leclerc I risultati ? - SkySportF1 : ?? LECLERC strappa il miglior tempo nelle #FP2 ? Verstappen fuori dalla Top 3 RISULTATI ? - SkySportF1 : ?? FANTASTICO GEORGE RUSSELL? ?? Prima pole position in carriera I risultati ? - doomsiana : RT @mult1formula: Le Williams sorprendono nelle prove libere ?? ???? Si è da poco conclusa la terza sessione di prove libere in Ungheria! Al… - gemin_steven98 : RT @SkySportF1: ?? FANTASTICO GEORGE RUSSELL? ?? Prima pole position in carriera I risultati ? -