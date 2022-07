Elezioni, Art.1 Caserta: campo largo progressisti anche con M5S (Di sabato 30 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiL’assemblea provinciale di Articolo Uno Federazione di Caserta, dopo una discussione approfondita, ha condiviso il dispositivo con il quale Articolo Uno, in vista delle Elezioni politiche del 25 settembre, ha scelto di costruire, da soggetto cofondatore insieme al Partito Democratico e ad altre forze politiche e civiche, la “lista dei democratici e dei progressisti”. Un percorso che non esclude il Movimento Cinque Stelle. “Siamo impegnati a costruire un campo largo e inclusivo di tutti quelli che si sentono progressisti” ha spiegato il segretario provinciale e co-segretario regionale Alessandro Tartaglione. “Fino all’ultimo minuto utile – ha proseguito Tartaglione – ci impegneremo per tentare di coinvolgere in questa battaglia, nonostante le evidenti ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 30 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiL’assemblea provinciale di Articolo Uno Federazione di, dopo una discussione approfondita, ha condiviso il dispositivo con il quale Articolo Uno, in vista dellepolitiche del 25 settembre, ha scelto di costruire, da soggetto cofondatore insieme al Partito Democratico e ad altre forze politiche e civiche, la “lista dei democratici e dei”. Un percorso che non esclude il Movimento Cinque Stelle. “Siamo impegnati a costruire une inclusivo di tutti quelli che si sentono” ha spiegato il segretario provinciale e co-segretario regionale Alessandro Tartaglione. “Fino all’ultimo minuto utile – ha proseguito Tartaglione – ci impegneremo per tentare di coinvolgere in questa battaglia, nonostante le evidenti ...

