Cristiano Ronaldo torna ad allenarsi con i giovani dello United: «Lavori in corso» (Di sabato 30 luglio 2022) Cristiano Ronaldo torna ad allenarsi con il Manchester United da quando ha comunicato al club di voler andar via. Su Instagram ha postato una foto in cui è accanto ad alcuni giovani giocatori: McMeill, Diallo, Savage e Mejbri con il titolo: “Lavori in corso”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiano Ronaldo (@Cristiano) Ronaldo è rimasto a Manchester venerdì, in occasione della partita a Oslo contro l’Atletico Madrid, ma domani dovrebbe invece essere in campo nell’amichevole contro il Rayo Vallecano all’Old Trafford. Il Daily Mail ricorda che il portoghese e il suo agente hanno avuto un colloquio con lo ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 30 luglio 2022)adcon il Manchesterda quando ha comunicato al club di voler andar via. Su Instagram ha postato una foto in cui è accanto ad alcunigiocatori: McMeill, Diallo, Savage e Mejbri con il titolo: “in”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@è rimasto a Manchester venerdì, in occasione della partita a Oslo contro l’Atletico Madrid, ma domani dovrebbe invece essere in campo nell’amichevole contro il Rayo Vallecano all’Old Trafford. Il Daily Mail ricorda che il portoghese e il suo agente hanno avuto un colloquio con lo ...

