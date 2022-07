Chi è l’assassino di Alika, barbaramente ucciso per aver chiesto un euro a una donna (Di sabato 30 luglio 2022) Alcuni hanno ripreso quello che stava succedendo, altri hanno cercato di urlare qualcosa contro l’uomo che stava picchiando barbaramente Alika. Tutti hanno avuto paura di avvicinarsi, non sapendo forse che cosa stesse succedendo, non immaginando che si sarebbe arrivati fino all’omicidio. Eppure Alika è stato ucciso, in strada, a mani nude da un uomo che prima ha usato la stessa stampella del venditore ambulante per colpirlo, poi ha continuato con le sue stesse mani. Si chiama Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo e ha 32 anni l’uomo che ieri ha ucciso Alika in corso Umberto I a Civitanova Marche. Oggi di lui vediamo le immagini dei tanti video che riprendono l’omicidio. Ha tentato di scappare, ma una persona, che ha raccontato come sono andate le cose ai media locali, lo ha seguito. Prima ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 30 luglio 2022) Alcuni hanno ripreso quello che stava succedendo, altri hanno cercato di urlare qualcosa contro l’uomo che stava picchiando. Tutti hanno avuto paura di avvicinarsi, non sapendo forse che cosa stesse succedendo, non immaginando che si sarebbe arrivati fino all’omicidio. Eppureè stato, in strada, a mani nude da un uomo che prima ha usato la stessa stampella del venditore ambulante per colpirlo, poi ha continuato con le sue stesse mani. Si chiama Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo e ha 32 anni l’uomo che ieri hain corso Umberto I a Civitanova Marche. Oggi di lui vediamo le immagini dei tanti video che riprendono l’omicidio. Ha tentato di scappare, ma una persona, che ha raccontato come sono andate le cose ai media locali, lo ha seguito. Prima ...

Lucia07129120 : L'assassino va punito, ma chi guardava e non ha fatto niente non è meno colpevole - menoopiu : Tra qualche mese, con Meloni Salvini al governo, l'omicida di #AlikaOgorchukwu sarà fuori dal carcere mentre Mimmo… - senaxx110 : @GiorgiaMeloni L’assassino e’ un fascista,un razzista caricato a pallettoni da chi ogni giorno vomita odio contro i… - marilenagasbar1 : RT @AlbertoSomma4: @Ienaridens2 Scusami, chi avrei ammazzato e chi ammazzerei, visto che sono un potenziale 'assassino'? La logica l'avete… - fra_there : @lphaBlack @red___1312 Poteva essere l’occasione in cui la @OfficialASRoma non si faceva megafono di uno stato assa… -