Belluno | morto bimbo di 2 anni | l’ipotesi di una sostanza pericolosa ingerita mentre era al parco

(Di sabato 30 luglio 2022) Unaraccolta da terra e poistava giocando al. È questaalla quale lavorano i carabinieri, che indagano sulla morte improvvisa di un bambino di 2a Longarone, in provincia di. Il piccolo aveva trascorso la mattinata in ungiochi in compagnia del padre. Un paio d’ore dopo ha accusato un maloreera in casa: è stato portato in codice rosso all’ospedale di Pieve di Cadore, dove però è deceduto. La Procura diha aperto un fascicolo d’inchiesta, disponendo l’autopsia e gli esami tossicologici sulla piccola vittima. Il Corriere delle Alpi riferisce che le indagini si stanno concentrando sulla manciata di terriccio che il ...

La Procura presso il Tribunale diha subito dato mandato ai carabinieri di intervenire per raccogliere tutti gli elementi che potranno essere utili a ricostruire l'intero calvario del piccolo,...La Procura diha aperto un fascicolo d'inchiesta, disponendo l'autopsia sulla piccola vittima . 30 luglio 2022Il cuore di Nicolò Feltrin ha smesso di battere in ospedale. Il genitore ha raccontato che qualche ora prima erano stati in un'area verde e che il piccolo aveva portato qualcosa alla bocca. Disposta l ...LONGARONE - La macchina giudiziaria si è subito messa in moto per dare una risposta alla morte del piccolo Nicola. Il caso è stato subito segnalato dai sanitari, come da prassi, ...