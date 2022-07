Battaglione Akhmat, l'orrore ceceno sul prigioniero ucraino: tortura in diretta (Di sabato 30 luglio 2022) Sta facendo discutete un video circolato sui canali Telegram giovedì scorso che mostra soldati dell'esercito russo tagliare i genitali a un prigioniero di guerra ucraino. Secondo Mykhail Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il video sarebbe autentico e sarebbe stato diffuso inizialmente sui canali Telegram filorussi, rilanciato da diversi politici ucraini per denunciare i crimini di guerra perpetrati nel Paese dall'esercito di Mosca. «Il mondo deve rendersi conto: la Russia è un Paese di cannibali che amano la tortura e l'omicidio», ha twittato Podolyak. «Un soldato russo del Battaglione ceceno Akhmat ha tagliato i genitali di un prigioniero di guerra ucraino», ha invece twittato la deputata ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 30 luglio 2022) Sta facendo discutete un video circolato sui canali Telegram giovedì scorso che mostra soldati dell'esercito russo tagliare i genitali a undi guerra. Secondo Mykhail Podolyak, consigliere del presidenteVolodymyr Zelensky, il video sarebbe autentico e sarebbe stato diffuso inizialmente sui canali Telegram filorussi, rilanciato da diversi politici ucraini per denunciare i crimini di guerra perpetrati nel Paese dall'esercito di Mosca. «Il mondo deve rendersi conto: la Russia è un Paese di cannibali che amano lae l'omicidio», ha twittato Podolyak. «Un soldato russo delha tagliato i genitali di undi guerra», ha invece twittato la deputata ...

Destradipopolo : IL VIDEO CHOC DALL’ #UCRAINA: SI VEDE UN SOLDATO RUSSO CHE EVIRA UN PRIGIONIERO UCRAINO CON UN TAGLIERINO IL CRIMIN… - simonetti_lina : RT @berardino: Kadyrov dichiara che il nuovo battaglione Kadyrov 'Zapad-Akhmat' non sarà trasferito in Ucraina, ma rimarrà in Cecenia per p… - dafne1967 : RT @berardino: Kadyrov dichiara che il nuovo battaglione Kadyrov 'Zapad-Akhmat' non sarà trasferito in Ucraina, ma rimarrà in Cecenia per p… -