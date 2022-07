Barbara Palombelli | la tragedia della sua vita | non immaginereste mai cosa si nasconde dietro il suo sorriso

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 30 luglio 2022)viene spesso definita una donna tutta d'un pezzo per viasua grandissima posatezza e professionalità che le permette di essere all'altezza di ogni situazione. Ma la conduttrice ha rivelato di aver passare un brutto momento che l'ha ferita moltissimo. E' decisamente una delle conduttrici più amatetelevisione. La sua carriera ha avuto inizio in Rai a Domenica In. Nel corso degli anni però ha accettato le varie proposteMediaset, giungendo ad essere una presenza stabile sulle reti dell'azienda. La sua compostezza e calma la rendono perfetta per condurre alcune talk dove le polemiche sono all'ordine del giorno, come Forum o Stasera Italia. Proprio questo suo carattere così infinitamente calmo gli è valso la nomea di donna di ghiaccio. In realtà la giornalista ha avuto ...