ATP Kitzbuhel, Roberto Bautista Agut spegne i sogni di Misolic ed è campione in Austria (Di sabato 30 luglio 2022) Arriva il titolo numero 11 in carriera per Roberto Bautista Agut. Il tennista iberico è il vincitore del torneo ATP di Kitzbuhel, in Austria, interrompendo il sogno di Filip Misolic, che da senza avere nemmeno una vittoria nel circuito maggiore si è spinto fino all’ultimo atto del torneo di casa ma arrendendosi sotto i colpi del più esperto avversario con un doppio 6-2. Così come ieri, anche questo sabato non è stato semplice per il tennista Austriaco, che prima di approdare in finale ha dovuto giocarsi tutto in un tie-break contro il tedesco Yannick Hanfmann, nel match non concluso ieri a causa della pioggia. Misolic ha mantenuto però il sangue freddo ed ha conquistato l’accesso all’ultimo atto. In cui però ha dovuto soccombere ad un avversario ... Leggi su oasport (Di sabato 30 luglio 2022) Arriva il titolo numero 11 in carriera per. Il tennista iberico è il vincitore del torneo ATP di, in, interrompendo il sogno di Filip, che da senza avere nemmeno una vittoria nel circuito maggiore si è spinto fino all’ultimo atto del torneo di casa ma arrendendosi sotto i colpi del più esperto avversario con un doppio 6-2. Così come ieri, anche questo sabato non è stato semplice per il tennistaco, che prima di approdare in finale ha dovuto giocarsi tutto in un tie-break contro il tedesco Yannick Hanfmann, nel match non concluso ieri a causa della pioggia.ha mantenuto però il sangue freddo ed ha conquistato l’accesso all’ultimo atto. In cui però ha dovuto soccombere ad un avversario ...

OA_Sport : Roberto Bautista Agut è il nuovo campione dell'ATP di Kitzbuhel - zazoomblog : ATP Kitzbühel 2022: Lorenzo Sonego vince il torneo di doppio insieme a Pedro Martinez - #Kitzbühel #2022: #Lorenzo… - RodriCip : RT @GeorgeSpalluto: Lorenzo Sonego vince il 2° torneo Atp di doppio in carriera. A Kitzbuhel, in coppia con Martinez, batte il duo formato… - sportface2016 : #GeneraliOpen | Vince #BautistaAgut: si ferma in finale la favola #Misolic - FiorinoLuca : Roberto Bautista Agut supera agevolmente Filip Misolic - giocatore rivelazione della settimana - e trionfa a Kitzbu… -