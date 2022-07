Ambulante ucciso, Salvini prova a star lontano dalle polemiche: «La sicurezza non ha colore. Perché non andrò a Civitanova» – Il video (Di sabato 30 luglio 2022) I temi della campagna elettorale si stanno delineando. Matteo Salvini è tornato a battere sulla sicurezza e nelle scorse ore è stato nella Stazione Centrale di Milano, dove il 23 luglio si è verificato un pestaggio violento contro un ragazzo di origini tunisine. Qui ha commentato con i giornalisti la morte di Alika Ogorchukwu, l’Ambulante ucciso da Filippo Ferlazzo a Civatanova Marche: «Il problema è che ci sono episodi di violenza e criminalità in pieno giorno in tutta Italia. Non è possibile, ma succede Perché manca la certezza della pena. Non vado Perché, se vado, sbaglio e strumentalizzo. La mia preghiera e l’impegno Perché il responsabile sia punito è totale. Però ripeto in 57 giorni cercherò di offrire agli italiani un futuro ... Leggi su open.online (Di sabato 30 luglio 2022) I temi della campagna elettorale si stanno delineando. Matteoè tornato a battere sullae nelle scorse ore è stato nella Stazione Centrale di Milano, dove il 23 luglio si è verificato un pestaggio violento contro un ragazzo di origini tunisine. Qui ha commentato con i giornalisti la morte di Alika Ogorchukwu, l’da Filippo Ferlazzo a Civatanova Marche: «Il problema è che ci sono episodi di violenza e criminalità in pieno giorno in tutta Italia. Non è possibile, ma succedemanca la certezza della pena. Non vado, se vado, sbaglio e strumentalizzo. La mia preghiera e l’impegnoil responsabile sia punito è totale. Però ripeto in 57 giorni cercherò di offrire agli italiani un futuro ...

Tg3web : Choc nel centro di Civitanova Marche. Un ambulante straniero ucciso a bastonate. Fermato l'aggressore, ora sotto in… - fanpage : #AlikaOgorchukwu ucciso a #CivitanovaMarche, ma per la Lega Marche è colpa degli sbarchi clandestini - Avvenire_Nei : Ambulante ucciso a bastonate per un diverbio in strada - Sulserio1 : RT @fracco_: Alika Ogorchukwu era un uomo di origini nigeriane. Aveva 39 anni, una moglie e un figlio di otto mesi. Era un ambulante, inval… - Beps35129118 : Chi è Filippo Ferlazzo, l’uomo che ha ucciso a bastonate l’ambulante nig... -