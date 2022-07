Agnelli e Florentino Perez non mollano | la nuova evoluzione della Superlega

(Di sabato 30 luglio 2022) Il 18 aprile del 2021 un comunicato ha sconvolto il mondo del calcio: la nascita. Da quel giorno il calcio è cambiato e tra dichiarazioni, tribunali e giudizi il progetto di Andreanon è mai morto. Secondo quanto riporta Tuttosport, lasarebbe pronta ad evolversi. Qualora la Corte di Giustizia Europea non si esprimesse in favore dell’Uefa nel giudizio, che dovrebbe terminare a inizio 2023, lapotrebbe diventare Lega dell’Unione Europea. UefaQuesta Lega Europea comporterebbe due gironi da 14 o 16 squadre, con playoff per decidere il vincitore finale. Sarebbe aperta a tutti con promozioni e retrocessioni, con maggiori valori identitari europei e più solidarietà nei ...

Sarà un Eldorado assicuranoPerez e Laporte, i tre presidenti che si sono incontrati in questi giorni a Las Vegas. Ma per il momento la Lega dei supericchi è fuorilegge. Almeno ...Il pranzo di lunedì scorso, a Las Vegas , cui hanno preso parte il presidente bianconero Andrea, il presidente blaugrana Joan Laporta e il presidente blancoPerez evidentemente ...Nonostante la doppietta contro il Barcellona, Moise Kean potrebbe finire in un clamoroso scambio di mercato col Real Madrid.Prove di Superlega in America. Juve, Real e Barca lucidano i loro brand oltre oceano in un torneo esibizione che raccoglie proprio i tre club ispiratori del rivoluzionario progetto. Bruciata in due gi ...