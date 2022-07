WWE: In bilico il futuro di Bruce Prichard e Kevin Dunn nel team creativo (Di venerdì 29 luglio 2022) Solo una settimana fa è avvenuto l’annuncio del ritiro di Vince McMahon, da quel momento in WWE si sono susseguiti molti cambiamenti soprattutto nei ruoli più alti e importanti nella compagnia. Ma se la nomina di Stephanie McMahon e Nick Khan come Co-CEO è stata assimilata in maniera repentina, quella invece di Triple H a capo del team creativo di ogni show ha suscitato grande entusiasmo e grande curiosità per il futuro. Due nomi in bilico Diversi cambiamenti arriveranno nel prossimo periodo e quelli riguardanti il reparto guidato da Triple H saranno quelli più importanti e più d’impatto. Infatti negli ultimi giorni si è parlato molto di un ritorno nel team creativo ad esempio di Paul Heyman, con Triple H che non ha confermato la cosa ma nemmeno smentito. Ma i nomi caldi al ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 29 luglio 2022) Solo una settimana fa è avvenuto l’annuncio del ritiro di Vince McMahon, da quel momento in WWE si sono susseguiti molti cambiamenti soprattutto nei ruoli più alti e importanti nella compagnia. Ma se la nomina di Stephanie McMahon e Nick Khan come Co-CEO è stata assimilata in maniera repentina, quella invece di Triple H a capo deldi ogni show ha suscitato grande entusiasmo e grande curiosità per il. Due nomi inDiversi cambiamenti arriveranno nel prossimo periodo e quelli riguardanti il reparto guidato da Triple H saranno quelli più importanti e più d’impatto. Infatti negli ultimi giorni si è parlato molto di un ritorno nelad esempio di Paul Heyman, con Triple H che non ha confermato la cosa ma nemmeno smentito. Ma i nomi caldi al ...

