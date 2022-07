‘Vip’, ecco il terzo singolo di Shark Emcee (Di venerdì 29 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Sale l’attesa, a mezzanotte uscirà il nuovo singolo di Shark Emcee, al secolo Fabio Fallarino. ‘Vip’ è il titolo del nuovo brano del rapper beneventano, il terzo in uscita dopo “Accussì mò” e “‘Na man’ aizàt”, tutti appartenenti al disco che uscirà prossimamente. Un pezzo dalle sonorità estive, prodotto da Nathys, sempre più punto di riferimento nel mondo del rap campano, l’etichetta è quella di Dischi Rurali e la distribuzione digitale sarà curata da Artista First. Continua l’evoluzione di Shark Emcee, suoni più maturi e al passo coi tempi, ‘Vip’ rientra in quella categoria dei brani Indie-Pop con sfumature latine e un testo che può entrare nella testa in una maniera alquanto immediata. Ritornello che resta ben ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 29 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Sale l’attesa, a mezzanotte uscirà il nuovodi, al secolo Fabio Fallarino.è il titolo del nuovo brano del rapper beneventano, ilin uscita dopo “Accussì mò” e “‘Na man’ aizàt”, tutti appartenenti al disco che uscirà prossimamente. Un pezzo dalle sonorità estive, prodotto da Nathys, sempre più punto di riferimento nel mondo del rap campano, l’etichetta è quella di Dischi Rurali e la distribuzione digitale sarà curata da Artista First. Continua l’evoluzione di, suoni più maturi e al passo coi tempi,rientra in quella categoria dei brani Indie-Pop con sfumature latine e un testo che può entrare nella testa in una maniera alquanto immediata. Ritornello che resta ben ...

