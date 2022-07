Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2022 ore 20:30 (Di venerdì 29 luglio 2022) Viabilità DEL 29 LUGLIO 2022 ORE 19.20 CLAUDIO VELOCCIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE CENTRALE DEL LATTE E Roma TERAMO PERCORRENDO LA STATALE PONTINA PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA SPINACETO E CASTEL RomaNO DIREZIONE LATINA SEMPRE PER INCIDENTE RIMANENDO SULLA VIA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA CINQUE PODERI E POMEZIA SUD DIREZIONE Roma SULLA STRADA STATALE CASSIA BIS UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA GRANDE RACCORDO ANULARE IN USCITA DALLA CAPITALE RICORDIAMO INFINE CHE ASTRAL E’ SUBENTRATA AD ATAC NELLA GESTIONE DELL’INFRASTRUTTURA DELLE FERROVIE ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 29 luglio 2022)DEL 29 LUGLIOORE 19.20 CLAUDIO VELOCCIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE CENTRALE DEL LATTE ETERAMO PERCORRENDO LA STATALE PONTINA PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA SPINACETO E CASTELNO DIREZIONE LATINA SEMPRE PER INCIDENTE RIMANENDO SULLA VIA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA CINQUE PODERI E POMEZIA SUD DIREZIONESULLA STRADA STATALE CASSIA BIS UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA GRANDE RACCORDO ANULARE IN USCITA DALLA CAPITALE RICORDIAMO INFINE CHE ASTRAL E’ SUBENTRATA AD ATAC NELLA GESTIONE DELL’INFRASTRUTTURA DELLE FERROVIE ...

