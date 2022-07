Ultime Notizie – Elezioni 2022 | Renzi | “Alleanza su temi o corro da solo”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 29 luglio 2022) “Se le persone che fanno politica vogliono unasui contenuti e sui programmi, allora mi metto seduto e parlo. Se l’deve essere per salvare qualche posto, qualche parlamentare, allora preferisco correre in solitaria”. Matteo, leader di Italia viva, a Radio24 si esprime così in vista dellepolitichein programma il 25 settembre “Non è il mio obiettivo – aggiunge l’ex presidente del consiglio – salvare la poltrona a qualcuno dei miei, e nemmeno a me. Per salvarsi la cadrega uno si mette d’accordo con tutti, il punto è salvare la faccia più che la cadrega, oltre che il paese”. “E’ ovvio – prosegue– che non siamo ben visti, siamo sempre stati soli in questa legislatura. Daho mandato a casa Conte, e ce ne dicevano di ...