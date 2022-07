Ternana | da rifugiato alla Primavera | la storia di Keita

(Di venerdì 29 luglio 2022) Favole del calcio. Storie di vita. Ameth Banba, senegalese di 18 anni, è arrivato in Italia nel 2018, come minore non accompagnato...

Salento, da rifugiato a campione: la favola del calciatore Ameth Banba Keita che a 18 anni ha firmato con la Ternana

La favola di Ameth Banba Keita da rifugiato politico a giocatore della Ternana Due test senza vie di mezzo: oggi i dilettanti del Guardea, domani antipasto di Serie B con il Frosinone. Intanto, Kastanos e Fabbian, seguiti anche dalla Ternana, stanno per approdare altrove. Dai ad un bambino un pallone e lui sognerà di diventare un calciatore professionista. Sogno che Ameth Banba Keita è riuscito a coronare grazie all'ASD Rinascita Refugees e alla Ternana che lo ha messo sotto contratto. Arrivato in Italia nel 2018, come minore non accompagnato e con lo status di rifugiato politico, è stato individuato da un talent scout salentino e nei giorni scorsi ha firmato il contratto da professionista con la Ternana.