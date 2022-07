Roma, TLF Associati organizza un corso sulla normativa di Borsa (Di venerdì 29 luglio 2022) (Adnkronos) – Si terrà nei giorni 20 e 21 settembre il corso di alta formazione giuridica e finanziaria da titolo “Materie prime e contratti di Borsa” Roma, 29 luglio 2022.Prosegue l’impegno di TLF Associati nell’organizzazione di convegni, salotti e corsi di formazione giuridica, fiscale e finanziaria. Si terrà il 20 e 21 settembre il corso dedicato agli esperti e clienti di prodotti ad alta speculazione finanziaria. Il meeting ha lo scopo è di approfondire i profili contrattuali dei principali strumenti di Borsa utilizzati per gli investimenti sui mercati regolamentati delle materie prime. Interverranno esperti di finanza ad alto rischio e giuristi del settore, di elevata caratura tecnica, i quali illustreranno le principali normative nazionali e comunitarie sui ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 29 luglio 2022) (Adnkronos) – Si terrà nei giorni 20 e 21 settembre ildi alta formazione giuridica e finanziaria da titolo “Materie prime e contratti di, 29 luglio 2022.Prosegue l’impegno di TLFnell’zione di convegni, salotti e corsi di formazione giuridica, fiscale e finanziaria. Si terrà il 20 e 21 settembre ildedicato agli esperti e clienti di prodotti ad alta speculazione finanziaria. Il meeting ha lo scopo è di approfondire i profili contrattuali dei principali strumenti diutilizzati per gli investimenti sui mercati regolamentati delle materie prime. Interverranno esperti di finanza ad alto rischio e giuristi del settore, di elevata caratura tecnica, i quali illustreranno le principali normative nazionali e comunitarie sui ...

