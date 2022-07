ROH | Numeri enormi per Death Before Dishonor | superati i 30 mila acquisti in ppv

(Di venerdì 29 luglio 2022) Le previsioni di Tony Khan sono state ampiamente superate. Il presidente è proprietario di AEW e ROH aveva annunciato qualche giorno fa che lo showavesse fatto segnare 25in ppv. Un numero già importante, che superava la soglia di 20fatta segnare dal precedente evento, Supercard Of Honor, andato in scena ad aprile. Oltre 30, un successo Secondo quanto riporta il giornalista Dave Meltzer, il ppvha fatto segnare ben 36tra tv e streaming. Un numero enorme per la Ring Of Honor, che difficilmente nel passato era arrivata a così tanto. Certamente ha aiutato la ...

SpazioWrestling : ROH: Numeri fantastici per Death Before Dishonor #ROH -

I 10 milioni di unità chesostiene che Samsung abbia spedito l'anno scorso sono comunque molto più grandi deipubblicati in precedenza da IDC. In un rapporto di febbraio , l'International ...testimoniano una predilezione del Flip da parte del pubblico, ma isono ... Arriva quindi una promessa firmata TM, President & Head of MX Business: l'evento Unpacked 2022 del ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...La ROH è pronta a mandare in scena il primo pay-per-view della nuova era – targata Tony Khan – e lo fa con la diciannovesima edizione di Death Before Dishonor.