Premier League, cade una delle tre accuse di stupro a carico del misterioso calciatore (Di venerdì 29 luglio 2022) Secondo quanto riporta il Guardian, una delle tre accuse di stupro a carico del misterioso giocatore di Premier League è caduta. Il giocatore, di cui non si conosce il nome, è stato arrestato il 4 luglio con l’accusa di stupro dopo la denuncia di una donna per un episodio risalente al giugno di quest’anno. Preso in custodia, il giocatore è stato successivamente arrestato per altre due accuse di stupri, che sarebbero avvenuti nell’aprile e nel giugno 2021 contro un’altra donna. La cauzione, inizialmente fissata per inizio agosto, è slittata a inizio ottobre. Il giocatore ha continuato a giocare nella prima squadra del suo club la scorsa stagione e non è stato sospeso dal club dopo il suo arresto. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 29 luglio 2022) Secondo quanto riporta il Guardian, unatredidelgiocatore diè caduta. Il giocatore, di cui non si conosce il nome, è stato arrestato il 4 luglio con l’accusa didopo la denuncia di una donna per un episodio risalente al giugno di quest’anno. Preso in custodia, il giocatore è stato successivamente arrestato per altre duedi stupri, che sarebbero avvenuti nell’aprile e nel giugno 2021 contro un’altra donna. La cauzione, inizialmente fissata per inizio agosto, è slittata a inizio ottobre. Il giocatore ha continuato a giocare nella prima squadra del suo club la scorsa stagione e non è stato sospeso dal club dopo il suo arresto. L'articolo ilNapolista.

