Portiere Napoli, il futuro di Meret è ancora in bilico (Di venerdì 29 luglio 2022) Rinnovo e addio per Meret: questo il possibile scenario Il Napoli è ancora a caccia di un Portiere e l’arrivo di una forte personalità potrebbe … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 29 luglio 2022) Rinnovo e addio per: questo il possibile scenario Ila caccia di une l’arrivo di una forte personalità potrebbe … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

AlfredoPedulla : Ieri c’è stata una chiacchierata tra il #Napoli e l’entourage di #Kepa, pista segnalata nei giorni scorsi. Il porti… - sscalcionapoli1 : CdS – Napoli, Meret attende, tre nomi rimasti in lizza per il portiere: Navas, Kepa e Neto - zingaromarcelbs : Alcune buste paga degli anni 70 di Ottavio Bugatti, calciatore ex portiere del #napoli #inter e #italia . A fine c… - Paspicci14 : @Paolo_Bargiggia @DiMarzio novità napoli raspadori?? e napoli portiere? - Airbughimen : @GA7_Official Meret non è il portiere giusto per il Napoli.... -