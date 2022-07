Personale ATA, DSGA e Dirigenti a lavoro durante giugno, luglio e agosto: analizziamo il loro carico (Di venerdì 29 luglio 2022) Con questo contributo sfatiamo il mito delle scuole che “chiudono in estate”, comune a molti, sulla base della errata convinzione che alla conclusione delle attività didattiche le istituzioni scolastiche chiudano battenti fino all’inizio del nuovo anno scolastico. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 29 luglio 2022) Con questo contributo sfatiamo il mito delle scuole che “chiudono in estate”, comune a molti, sulla base della errata convinzione che alla conclusione delle attività didattiche le istituzioni scolastiche chiudano battenti fino all’inizio del nuovo anno scolastico. L'articolo .

orizzontescuola : Personale ATA, DSGA e Dirigenti a lavoro durante giugno, luglio e agosto: analizziamo il loro carico - Radio1Rai : Via libera in Cdm all'assunzione a tempo indeterminato di oltre 94mila docenti e 10mila unità nel personale Ata. Ap… - Violetta_2021 : RT @MediasetTgcom24: Scuola, dal governo ok a 94mila assunzioni di prof e 10mila personale Ata #consigliodeiministri #scuola - Luigiannecchia2 : RT @cislscuola: Assunzioni sui profili del personale ATA, disponibili per il 2022/23 10.116 posti @CislNazionale @MIsocialTW @TecnicaScuola… - ProDocente : Immissioni in ruolo 2022/23: ok in CdM a 94.130 assunzioni di docenti, 10.116 ATA, 422 IRC, 361 dirigenti scolastic… -