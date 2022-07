Palazzo Mosti, via libera ad affidamento gestione impianti termici all’Asia (Di venerdì 29 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il Consiglio comunale ha approvato a maggioranza i punti all’ordine del giorno dell’ultima seduta dell’assemblea cittadina prima del rompete le righe estivo. Completa convergenza di intenti sulla cittadinanza onoraria all’ambasciatore in Ucraina, Pierfrancesco Zazo, e allo scrittore napoletano Maurizio De Giovanni. Nel primo caso il consesso ha espresso profondo orgoglio per la statura etica e morale del diplomatico impegnato a rappresentare il Paese nell’ora più tragica della storia recente ucraina. Mastella aveva manifestato la volontà del conferimento già nell’immediatezza del conflitto esprimendo profonda considerazione per l’opera di mediazione del diplomatico italiano. Su Maurizio De Giovanni, amico personale del sindaco, piena ed ampia unità di intenti dell’intero Consiglio comunale. Luigi Diego Perifano nell’esprimere l’augurio di pronta ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 29 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il Consiglio comunale ha approvato a maggioranza i punti all’ordine del giorno dell’ultima seduta dell’assemblea cittadina prima del rompete le righe estivo. Completa convergenza di intenti sulla cittadinanza onoraria all’ambasciatore in Ucraina, Pierfrancesco Zazo, e allo scrittore napoletano Maurizio De Giovanni. Nel primo caso il consesso ha espresso profondo orgoglio per la statura etica e morale del diplomatico impegnato a rappresentare il Paese nell’ora più tragica della storia recente ucraina. Mastella aveva manifestato la volontà del conferimento già nell’immediatezza del conflitto esprimendo profonda considerazione per l’opera di mediazione del diplomatico italiano. Su Maurizio De Giovanni, amico personale del sindaco, piena ed ampia unità di intenti dell’intero Consiglio comunale. Luigi Diego Perifano nell’esprimere l’augurio di pronta ...

