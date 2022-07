Nuovo caos in Rai per il direttore del TG2 Sangiuliano. Per La Russa «era pronto a sottoscrivere il programma di FdI» (Di venerdì 29 luglio 2022) Gennaro Sangiuliano Un Nuovo polverone sta sollevando in Rai la posizione del direttore del TG2 Gennaro Sangiuliano. Tutto è partito quando l’onorevole Ignazio La Russa domenica scorsa a Mezz’Ora in Più, parlando del futuro del Paese e dei progetti della collega Giorgia Meloni, ha detto che nei mesi scorsi c’era stato un incontro con diverse personalità pronte a preparare un Nuovo Governo con Fratelli d’Italia e tra queste ha citato “Genny Sangiuliano“. “Pochi mesi fa noi a Milano abbiamo fatto un incontro diverso dalle solite feste di Partito, abbiamo invitato gente disposta a sottoscrivere con noi e a preparare con noi un programma di Governo e c’erano, a parte Crocetto, Ricolfi, Nordio, Tremonti, Beatrice Venezi, Pontecorvo, ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 29 luglio 2022) GennaroUnpolverone sta sollevando in Rai la posizione deldel TG2 Gennaro. Tutto è partito quando l’onorevole Ignazio Ladomenica scorsa a Mezz’Ora in Più, parlando del futuro del Paese e dei progetti della collega Giorgia Meloni, ha detto che nei mesi scorsi c’era stato un incontro con diverse personalità pronte a preparare unGoverno con Fratelli d’Italia e tra queste ha citato “Genny“. “Pochi mesi fa noi a Milano abbiamo fatto un incontro diverso dalle solite feste di Partito, abbiamo invitato gente disposta acon noi e a preparare con noi undi Governo e c’erano, a parte Crocetto, Ricolfi, Nordio, Tremonti, Beatrice Venezi, Pontecorvo, ...

Salvatoresdino1 : @Pasqual01350178 @edtriple70 @Gennaro_115 @Chiariello_CS @pasquale_caos @Andrea1994___ Gli è mancato un pò di cuore… - Tony79999 : @Andrea1994___ @lucacerchione @Omar75na @ezioscude @pasquale_caos @PitSam7 @TonyTheMajor666 @bruttapas @EmaPartenopeo Nuovo gelato?? - mokarabika : RT @ispionline: #Baghdad come #CapitolHill: manifestanti irrompono nel #parlamento per protesta. Lo stallo politico, a 10 mesi dal #voto, t… - lordmaquac : @pasquale_caos Vagnati nuovo eroe che se lo viene a prendere e noi come secondo prendiamo Carnesecchi - pasquale_caos : Quindi fatta per Navas Abbiamo vinto un’altra battaglia “Il nuovo Zoff” cit -