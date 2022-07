Nigeriano ucciso a colpi di stampella in centro a Civitanova Marche: aveva fatto apprezzamenti su una donna. Fermato l'aggressore, un 32enne italiano (Di venerdì 29 luglio 2022) La vittima è un 39enne conosciuto in città: è stato colpito per strada davanti a tutti con la stampella che usava per sorreggersi. La polizia sta ascoltando i testimoni Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 29 luglio 2022) La vittima è un 39enne conosciuto in città: è statoto per strada davanti a tutti con lache usava per sorreggersi. La polizia sta ascoltando i testimoni

