Morta bambina di 3 anni che ha trascorso quasi 700 giorni in ospedale a causa di un difetto cardiaco (Di venerdì 29 luglio 2022) Valentina Garnetti, la bambina che ha trascorso la maggior parte della sua vita in ospedale, non ce l'ha fatta. "Questo è il post più difficile che abbia mai dovuto fare. La mia vita non sarà mai più la stessa," ha scritto Francesca, mamma di Valentina, su Facebook. "Valentina ha esalato l'ultimo respiro questa mattina, tra le braccia di mia madre." Valentina è finita per la prima volta ai notiziari nell'aprile 2021, quando è uscita dall'ospedale pediatrico CS Mott dell'università del Michigan. Aveva trascorso ogni giorno lì dentro fin dalla nascita, nel maggio 2019, a causa di una diagnosi di sindrome del cuore sinistro ipoplasico. Nel corso di quei quasi 700 giorni, Valentina è stata sottoposta a molteplici interventi, tra cui quattro ...

