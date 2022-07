Mirror | crolla un maxischermo durante un concerto della boyband | due i feriti

(Di venerdì 29 luglio 2022) Incidente alTerrore alcinese. Mentre a Toronto al live di Dua Lipa sono stati fatti esplodere dei fuochi d’artificio non autorizzati che hanno seminato il caos, ad Hong Konglo show del gruppo è accaduto qualcosa di molto più spaventoso. Poche ore fala L'articolo proviene da Novella 2000.

Novella_2000 : Crolla un maxischermo durante un concerto della boyband cinese Mirror: due i feriti gravi (VIDEO) - infoitesteri : Orrore a Hong Kong: il maxischermo crolla sui ballerini durante il concerto della boyband Mirror - Frankf1842 : RT @fanpage: Drammatico incidente ieri sera durante un concerto della boyband Mirror. Un maxischermo si è staccato ed è crollato sui baller… - Open_gol : Due ballerini feriti. Il tour sospeso fino alla conclusione dei controlli sulla sicurezza - fanpage : Drammatico incidente ieri sera durante un concerto della boyband Mirror. Un maxischermo si è staccato ed è crollato… -

Drammatico incidente a Hong Kong dove durante un concerto della boybandun maxischermo si è staccato ed è crollato sul palco. Due i feriti, di cui uno grave. Maxischermosul palco travolgendo la boyband Il maxischermo è crollato mentre era in corso una ...Un incidente sconvolgente è avvenuto nella serata di giovedì a Hong Kong durante uno spettacolo della boy band "". Il gruppo formato da 12 ragazzi si è guadagnato la fama grazie al talent show di ViuTV "Good Night Show - King Maker" e oggi è noto nel panorama cinese per aver portato lanciato la musica ...Il bilancio è di 5 feriti due ballerini uomini (di cui uno grave) e altre 3 donne. pic.twitter.com/IapkJnQPpJ — maeve (@imyours_jay) July 29, 2022. In seguito all'incidente, il concerto è stato inte ...La felicità del concerto poi all'improvviso un tonfo sordo e il crollo: uno dei giganteschi maxischermi a led sospesi sopra al palco si stacca e cade sui ballerini che ...