(Di venerdì 29 luglio 2022) Scatta l’arresto per nove giovani, fra cui una ragazza ventenne e Mohamed Lamine Saida, dettola Rue, il famosoaccusato, tra l’altro, di sequestro di persona e lesioni su Mohamed Amine Amagour, il rapper Baby Touché, che il 9 giugno fu picchiato e sequestrato per 2 ore dentro un’auto e ripreso con video postati in tempo reale sui social. Gli arresti, eseguiti fra Bergamo, Como e Lecco con accuse, a vario titolo, di sequestro di persona, rapina e lesioni aggravate, sono il risultato dell’indagine dei carabinieri diDuomo che, da mesi, cercavano di ricostruire il contesto delle contrapposizioni fra ledisfociate in ripetutereciproche. Le due, che fanno riferimento aiLa ...

SecolodItalia1 : Milano, arrestato il trapper Simba la Rue ed altre otto persone per le violenze fra gang. Ma per Sala va tutto bene… - Frankf1842 : RT @fanpage: È stato arrestato il rapper Simba La Rue, insieme a lui altri membri della sua banda. - fanpage : È stato arrestato il rapper Simba La Rue, insieme a lui altri membri della sua banda. - zazoomblog : Milano arrestato il trapper Simba La Rue. Ecco perché - #Milano #arrestato #trapper #Simba - 361_magazine : Milano, arrestato il trapper Simba La Rue. Ecco perché -

