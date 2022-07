Milan, CdS: “Leao che certezza per i rossoneri” (Di venerdì 29 luglio 2022) Milan, CDS- Come riporta il CdS ad oggi la grande certezza dei rossoneri che aspettano il Milan mercato è De Ketelaere, con un Leao in spolvero. “E’ scappato via ogni volta che ha voluto, seminando gli avversari in velocità o in dribbling: impossibile fermarlo. E visto che il risultato non si sbloccava, ci ha pensato lui a cominciare a scagliare palloni verso la porta avversaria. Un paio di tentativi per aggiustare la mira e poi la perla: un gol meraviglioso per la naturalezza con cui ha addomesticato un pallone complesso, se l’è portato avanti dopo che gli era rimasto appena indietro, per poi superare il portiere con un dolce palonetto. In quanti sarebbero riusciti a completare la stessa sequenza di gesti tecnici? Lo diciamo noi: pochi. Eppure, ciò che ha trasmesso Leao è che si è ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 29 luglio 2022), CDS- Come riporta il CdS ad oggi la grandedeiche aspettano ilmercato è De Ketelaere, con unin spolvero. “E’ scappato via ogni volta che ha voluto, seminando gli avversari in velocità o in dribbling: impossibile fermarlo. E visto che il risultato non si sbloccava, ci ha pensato lui a cominciare a scagliare palloni verso la porta avversaria. Un paio di tentativi per aggiustare la mira e poi la perla: un gol meraviglioso per la naturalezza con cui ha addomesticato un pallone complesso, se l’è portato avanti dopo che gli era rimasto appena indietro, per poi superare il portiere con un dolce palonetto. In quanti sarebbero riusciti a completare la stessa sequenza di gesti tecnici? Lo diciamo noi: pochi. Eppure, ciò che ha trasmessoè che si è ...

