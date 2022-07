Meteo venerdì: una nuova ondata di temporali sull’Italia. Ecco le zone a rischio (Di venerdì 29 luglio 2022) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. Non era certamente il tipo di break al grande caldo che auspicavamo ma purtroppo quando le condizioni climatiche diventano estreme, anche i fenomeni che da esse scaturiscono assumono carattere estremo. C’è un nuovo avviso Meteo per l’Italia, non tutta, a causa di un intenso fronte atlantico in arrivo dalla Francia che colpirà le regioni settentrionali e una parte del Centro nella seconda parte della giornata di venerdì. A causa della conformazione della saccatura che metterà a contatto correnti fresche nord atlantiche con aria caldo umida mediterranea, sono attesi fenomeni violenti a prevalente carattere temporalesco con grandine di grosse dimensioni e forti colpi di vento. E questo mentre sul resto della Penisola permarranno condizioni di caldo afoso diffuso senza fenomeni significativi. La marcata ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 29 luglio 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Non era certamente il tipo di break al grande caldo che auspicavamo ma purtroppo quando le condizioni climatiche diventano estreme, anche i fenomeni che da esse scaturiscono assumono carattere estremo. C’è un nuovo avvisoper l’Italia, non tutta, a causa di un intenso fronte atlantico in arrivo dalla Francia che colpirà le regioni settentrionali e una parte del Centro nella seconda parte della giornata di. A causa della conformazione della saccatura che metterà a contatto correnti fresche nord atlantiche con aria caldo umida mediterranea, sono attesi fenomeni violenti a prevalente carattere temporalesco con grandine di grosse dimensioni e forti colpi di vento. E questo mentre sul resto della Penisola permarranno condizioni di caldo afoso diffuso senza fenomeni significativi. La marcata ...

