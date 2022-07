Lucca Summer Festival: Justin Bieber in concerto. Tutte le info sull'evento - Spettacoli - lanazione.it (Di venerdì 29 luglio 2022) Il mega concerto del Justice World Tour 2022 è previsto per il 31 luglio. Ecco tutto quello che c'è da sapere: trasporti, viabilità, divieti e ... Leggi su lanazione (Di venerdì 29 luglio 2022) Il megadel Justice World Tour 2022 è previsto per il 31 luglio. Ecco tutto quello che c'è da sapere: trasporti, viabilità, divieti e ...

rockolpoprock : Justin Bieber riprenderà il tour al Lucca Summer Festival - qn_lanazione : L'appuntamento di domenica a Lucca - BlZZLESFOREIGN : RT @dumbfraj: ciao! sto aiutando un’amica. VENDO biglietto per Lucca Summer Festival del 31/07/2022 con ospiti Mara Sattei, RKOMI e Justin… - venti4ore : Lucca Summer Festival, al concerto di Bieber in treno. Potenziate le tratte - destiempoyque : RT @dumbfraj: ciao! sto aiutando un’amica. VENDO biglietto per Lucca Summer Festival del 31/07/2022 con ospiti Mara Sattei, RKOMI e Justin… -