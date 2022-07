(Di venerdì 29 luglio 2022) Quando Andreaha detto no alla Salernitana, pensava all'. Questione di opportunità professionali, per fare il salto dall'Empoli a un club con diverse ambizioni. Ora l'Inter e la Dea ...

Gazzetta_it : Inter, l'Atalanta punta forte su #Pinamonti: 5 milioni di distanza, ma c'è il nodo 'recompra' - Sneijderismo : RT @InterHubOff: ???? Pinamonti, dopo il no alla Salernitana, si riavvicina all’Atalanta. Anche il Sassuolo è interessato, ma la punta dell’I… - _esegesi_ : RT @Gazzetta_it: Inter, l'Atalanta punta forte su #Pinamonti: 5 milioni di distanza, ma c'è il nodo 'recompra' - sportli26181512 : L'Atalanta punta forte su Pinamonti: 5 milioni di distanza, ma c'è il nodo 'recompra': L'Atalanta punta forte su Pi… - Inter_1908___ : RT @Gazzetta_it: Inter, l'Atalanta punta forte su #Pinamonti: 5 milioni di distanza, ma c'è il nodo 'recompra' -

Si tratta di una cifra che è reputata eccessiva dall', ferma in questo momento a 15. I passi avanti di entrambe le parti, però, potrebbero presto fruttare un accordo in una via di mezzo tra ...MySpritz , prodotto dinel settore aperitivi d Polini Group , è on air sulle reti Mediaset con un nuovo spot. Firmato ...di Bergamo in occasione di tutte le partite casalinghe dell'A. C. ...Rispetto a ieri, però, l'affare è davvero molto vicino alla chiusura' 'Il club bergamasco è arrivato a un'offerta da 15 milioni all'Inter, che però continua a chiederne 20, esattamente quanto aveva of ...Si avvicina il colpo Ademola Lookman per l' Atalanta. L'esterno del Lipsia, valutato sui 15 milioni di euro, è al centro di una trattativa molto calda che potrebbe chiudersi già nelle prossime ore. Ne ...