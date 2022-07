La giornalista multata per un commento contro l'esercito russo (Di venerdì 29 luglio 2022) Marina Ovsyannikova, la giornalista 44enne russa che a metà marzo era stata arrestata per aver esposto un cartello in diretta durante il tg della tv russa Canale 1 per... Leggi su europa.today (Di venerdì 29 luglio 2022) Marina Ovsyannikova, la44enne russa che a metà marzo era stata arrestata per aver esposto un cartello in diretta durante il tg della tv russa Canale 1 per...

anna_boggero : RT @lanf64: Giornalista #nowar multata dal Tribunale di #Mosca, ma rischia 15 anni di carcere per alcuni post sui social media in cui ha cr… - lui_vax : RT @lanf64: Giornalista #nowar multata dal Tribunale di #Mosca, ma rischia 15 anni di carcere per alcuni post sui social media in cui ha cr… - Rosabianca123 : RT @lanf64: Giornalista #nowar multata dal Tribunale di #Mosca, ma rischia 15 anni di carcere per alcuni post sui social media in cui ha cr… - ultimo1973 : RT @lanf64: Giornalista #nowar multata dal Tribunale di #Mosca, ma rischia 15 anni di carcere per alcuni post sui social media in cui ha cr… - lanf64 : Giornalista #nowar multata dal Tribunale di #Mosca, ma rischia 15 anni di carcere per alcuni post sui social media… -