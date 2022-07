Istat | carrello della spesa +9 | 1% | record da settembre 1984

(Di venerdì 29 luglio 2022) ROMA – Forte accelerazione dei prezzi del cosiddetto “”, che si porta al livellodi +9,1%, registrando così un aumento che non si osservava da. Lo segnala l’nelle sue stime preliminari di luglio. Accelerano, infatti, sia i prezzi dei beni alimentari, per la curacasa epersona (da +8,2% a +9,1%) sia quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto (da +8,4% a +8,7%). L'articolo L'Opinionista.

