Graduatorie GPS, come funzionerà l’algoritmo delle supplenze al 31 agosto e 30 giugno 2023 (Di venerdì 29 luglio 2022) Gli incarichi di supplenza annuale (31 agosto) o sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) sono conferiti dalle GaE e, in subordine dalle GPS aggiornate per il biennio 2022/23 e 2023/24. Le FAQ L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 29 luglio 2022) Gli incarichi di supplenza annuale (31) o sino al termineattività didattiche (30) sono conferiti dalle GaE e, in subordine dalle GPS aggiornate per il biennio 2022/23 e/24. Le FAQ L'articolo .

