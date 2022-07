Enzo Avitabile e Ligabue in Salvami, il nuovo singolo dopo il feat. con Biagio Antonacci (testo) (Di venerdì 29 luglio 2022) Enzo Avitabile e Ligabue in Salvami, il nuovo singolo del cantautore partenopeo che offre al suo pubblico una nuova anticipazione del prossimo album atteso per settembre 2022. A questo giro Avitabile si affianca ad un altro pezzo da 90 della musica italiana. Recentemente è uscito l’inedito Fatti Miei in coppia con Biagio Antonacci, e il poker di ospiti che troveremo nel nuovo album continua con il rocker di Correggio. Il risultato è un brano dal sound classico, con un piano elettrico che riassume l’intera carriera di Enzo Avitabile ma anche la parte più profonda di Luciano Ligabue. Il testo, scritto interamente dal cantautore partenopeo, è una ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 29 luglio 2022)in, ildel cantautore partenopeo che offre al suo pubblico una nuova anticipazione del prossimo album atteso per settembre 2022. A questo girosi affianca ad un altro pezzo da 90 della musica italiana. Recentemente è uscito l’inedito Fatti Miei in coppia con, e il poker di ospiti che troveremo nelalbum continua con il rocker di Correggio. Il risultato è un brano dal sound classico, con un piano elettrico che riassume l’intera carriera dima anche la parte più profonda di Luciano. Il, scritto interamente dal cantautore partenopeo, è una ...

