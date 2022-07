E' la Giornata mondiale della Tigre

Leggi su liberoquotidiano

Si celebra oggi la. Dopo essere stata quasi sterminata lungo tutto il Novecento e fino ai primi anni Duemila, negli ultimi 12 anni il numero di esemplari del felino più grande del mondo è cresciuto di quasi il 20 per cento, grazie alla svolta rappresentata dalla Global Tiger Initiative, nata nel 2010, che ha visto l'impegno dei 13 Paesi appartenenti all'arealee la comunità globale di conservazione. Piccoli segnali di speranza - commenta il WWF - per una specie che tuttora è classificata come minacciata. Rispetto alle circa 3.200 tigri censite allora, oggi si contano tra 3.726 e 5.578 esemplari, distribuite in maniera disomogenea in 11 differenti paesi.