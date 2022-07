Covid, news di oggi. In calo le terapie intensive (-18) e i ricoveri ordinari (-183) LIVE (Di venerdì 29 luglio 2022) Sono 60.381 i nuovi casi e 199 decessi. Il tasso di positività è al 20,4%. Continua la discesa dei nuovi casi (-25% in 7 giorni) e frena l'aumento di ricoveri (+1,4%) e delle terapie intensive (+5,1%) mentre restano ancora in crescita i decessi (+23,8%), secondo il monitoraggio di Gimbe Leggi su tg24.sky (Di venerdì 29 luglio 2022) Sono 60.381 i nuovi casi e 199 decessi. Il tasso di positività è al 20,4%. Continua la discesa dei nuovi casi (-25% in 7 giorni) e frena l'aumento di(+1,4%) e delle(+5,1%) mentre restano ancora in crescita i decessi (+23,8%), secondo il monitoraggio di Gimbe

repubblica : Padova, No vax perde posto in lista per trapianto del polmone: 'Non è idoneo per le sue idee paranoiche sul Covid'… - repubblica : Covid, il vaccino in cerotto 11 volte più efficace della puntura [di Irma D’Aria] - repubblica : Covid, oggi in Italia 60.381 nuovi casi e 199 decessi. Positivita' al 20,4% - fax1974 : RT @SkyTG24: #Covid19, news di oggi. In calo le terapie intensive (-18) e i ricoveri ordinari (-183) LIVE - SkyTG24 : #Covid19, news di oggi. In calo le terapie intensive (-18) e i ricoveri ordinari (-183) LIVE -