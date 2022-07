Conte demolito, sparisce la Taverna: nel M5s stravince Grillo, la decisione (Di venerdì 29 luglio 2022) Ancora una volta, a finire ko è Giuseppe Conte, sconfitto da Beppe Grillo sulla questione del doppio (e ultimo) mandato. La regola "aurea" del M5s resta in vigore. E così, in virtù della decisione, giusto per pescare dei nomi dal mazzo, ecco che il presidente della Camera Roberto Fico, la vice vicaria di Conte, Paola Taverna, i ministri Fabiana Dadone e Federico D'Incà e molti altri big storici come Alfonso Bonfede, Riccardo Fraccaro e Danilo Toninelli non saranno ricandidati dai pentastellati alla tornata del prossimo 25 settembre. Vince Grillo: nessuna deroga, così come aveva chiesto il capo-comico, arrivato al punto di minacciare di lasciare il M5s. La minaccia era piovuta nel giorno in cui Conte, leader sempre più esautorato del Movimento, aveva detto che, da ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) Ancora una volta, a finire ko è Giuseppe, sconfitto da Beppesulla questione del doppio (e ultimo) mandato. La regola "aurea" del M5s resta in vigore. E così, in virtù della, giusto per pescare dei nomi dal mazzo, ecco che il presidente della Camera Roberto Fico, la vice vicaria di, Paola, i ministri Fabiana Dadone e Federico D'Incà e molti altri big storici come Alfonso Bonfede, Riccardo Fraccaro e Danilo Toninelli non saranno ricandidati dai pentastellati alla tornata del prossimo 25 settembre. Vince: nessuna deroga, così come aveva chiesto il capo-comico, arrivato al punto di minacciare di lasciare il M5s. La minaccia era piovuta nel giorno in cui, leader sempre più esautorato del Movimento, aveva detto che, da ...

