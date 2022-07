Colloquio tra Blinken e Lavrov: si lavora allo scambio di prigionieri. Gli Usa: «Mosca accetti la nostra proposta» (Di venerdì 29 luglio 2022) Dopo un lungo tira e molla, Antony Blinken e Sergej Lavrov hanno avuto oggi, 29 luglio, un Colloquio telefonico. Il segretario di Stato Usa ha detto di aver avuto una discussione «franca» con il ministro degli Esteri russo. I temi principali della telefonata sono stati due: la situazione in Ucraina e le trattative sui detenuti. Da qualche giorno, negli Usa, si parla dell’ipotesi di uno scambio di prigionieri per risolvere i casi della cestista Brittney Griner, accusata di traffico di stupefacenti, e dell’ex marine Paul Whelan, in carcere dal 2018 con l’accusa di spionaggio. In cambio, gli Stati Uniti sarebbero pronti a restituire alla Russia il trafficante d’armi Viktor Bout. «Ho fatto pressioni affinché (Mosca) accetti la nostra ... Leggi su open.online (Di venerdì 29 luglio 2022) Dopo un lungo tira e molla, Antonye Sergejhanno avuto oggi, 29 luglio, untelefonico. Il segretario di Stato Usa ha detto di aver avuto una discussione «franca» con il ministro degli Esteri russo. I temi principali della telefonata sono stati due: la situazione in Ucraina e le trattative sui detenuti. Da qualche giorno, negli Usa, si parla dell’ipotesi di unodiper risolvere i casi della cestista Brittney Griner, accusata di traffico di stupefacenti, e dell’ex marine Paul Whelan, in carcere dal 2018 con l’accusa di spionaggio. In cambio, gli Stati Uniti sarebbero pronti a restituire alla Russia il trafficante d’armi Viktor Bout. «Ho fatto pressioni affinché (la...

