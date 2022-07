Cinque Stelle a corto di nomi per le elezioni | con il tetto dei due mandati fuori tutti i big Ipotesi Appendino ma è condannata

(Di venerdì 29 luglio 2022) La carica degli sconosciuti. E’ uno dei rischi che corre il M5S dopo la decisione -ancora non ufficializzata- di non derogare alla regola deldei due. Saltano, tra gli altri, Roberto Fico e Paola Taverna e Danilo Toninelli (i più amati dalla base), Roberta Lombardi e la sua nemica di sempre, Virginia Raggi. E ancora Stefano Buffagni, Vito Crimi, Federico D’Incà e Riccardo Fraccaro. Ida spendere in campagna elettorale sono ridotti al lumicino, oltre a quello di Giuseppe Conte in pista resta, ad esempio, il ministro e capodelegazione Stefano Patuanelli. Resta ferma, poi, l’incognita Alessandro Di Battista. Spunta però, nei vertici del M5S, anche il nome di un altro volto noto del Movimento, l’ex sindaca Chiara: la sua candidatura, riferiscono fonti autorevoli all’Adnkronos, viene data per ...

Non ci sarà alcuna deroga al tetto dei due mandati. La decisione è stata comunicata da Giuseppe Conte, leader del MoVimento 5 Stelle, ai 'big'. Quindi, non ci sarà la possibiità di rielezione per ...
Intervistato alla radio, Giuseppe Conte illustra la situazione in casa Movimento 5 Stelle tra organizzazione interna e campagna elettorale.