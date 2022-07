Carola Puddu ricorda il periodo peggiore vissuto ad Amici 21: “Mi ha ricordato un incidente importante avuto in passato” (Di venerdì 29 luglio 2022) Carola Puddu è una ballerina di classico che ha partecipato all’ultima edizione di Amici, di Maria de Filippi. La giovane ballerina ha conquistato sin da subito il pubblico a casa e i suoi compagni di avventura, con il suo carattere solare e i suoi modi spontanei. La giovane sarda ha mostrato sin da subito le sue doti artistiche e il suo talento, evidente agli occhi di tutti. Lo confermano le proposte lavorative ricevute nei mesi successivi alla sua uscita dal serale. Il 27 agosto, sarà a Cervia al gala in onore di Carla Fracci dove si esibirà e è attualmente impegnata nel tour di Romeo e Giulietta con il Balletto di Roma. Per Lorella Cuccarini, Carola ha voluto raccontarsi a 360 gradi, in merito al suo periodo post talent. Una volta uscita, l’ex allieva si è trovata un po’ in difficoltà, a causa della ... Leggi su isaechia (Di venerdì 29 luglio 2022)è una ballerina di classico che ha partecipato all’ultima edizione di, di Maria de Filippi. La giovane ballerina ha conquistato sin da subito il pubblico a casa e i suoi compagni di avventura, con il suo carattere solare e i suoi modi spontanei. La giovane sarda ha mostrato sin da subito le sue doti artistiche e il suo talento, evidente agli occhi di tutti. Lo confermano le proposte lavorative ricevute nei mesi successivi alla sua uscita dal serale. Il 27 agosto, sarà a Cervia al gala in onore di Carla Fracci dove si esibirà e è attualmente impegnata nel tour di Romeo e Giulietta con il Balletto di Roma. Per Lorella Cuccarini,ha voluto raccontarsi a 360 gradi, in merito al suopost talent. Una volta uscita, l’ex allieva si è trovata un po’ in difficoltà, a causa della ...

