Carfagna e Gelmini entrano in Azione (Di venerdì 29 luglio 2022) ROMA – , partito fondato dall'ex Pd Carlo Calenda. La notizia è ufficiale e l'ingresso delle due ministre ex Forza Italia è stato annunciato con una conferenza stampa. Mara Carfagna, ministra uscente per il Sud, dichiara: "Voglio fare questa campagna elettorale a testa alta e a viso aperto, rivendicando il L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gelmini esulta per il Pnrr Il caso Salini scuote Forza Italia: Gelmini delusa Berlusconi alle prese con un 'partito polveriera': resta aperto il caso Gelmini Maria Stella Gelmini lascia Forza Italia Anche Brunetta lascia Forza Italia: "Ha tradito se stessa" Anche Mara Carfagna saluta Forza Italia

AlexBazzaro : Immagino già già i milioni di elettori di centrodestra che per seguire Carfagna, Gelmini e Brunetta porteranno i lo… - CarloCalenda : ??In diretta dalla @Stampa_Estera con @mara_carfagna e @msgelmini. Guarda qui: - Agenzia_Ansa : Calenda: 'La destra vince? La destra vince de che...' Il segretario di Azione: 'Decisioni saranno prese con Gelmini… - danieleferrari9 : Caro letta ,lascia perdere calenda prima che sia tardi è in pieno delirio di onnipotenza.....con la Carfagna e la… - PetraccaMario : @berlusconi Dopo 30 anni, nulla cambia, persino il programma è copia e incolla come quello di allora, mancano solo… -