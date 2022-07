Calciomercato Milan, tutto fatto per De Ketelaere: le cifre (Di venerdì 29 luglio 2022) Una delle telenovele di questa sessione di mercato va verso la chiusura. A meno di ribaltoni clamorosi, De Ketelaere sarà un giocatore del Milan. Il futuro del fantasista del Brugge sarà rossonero. Dopo diversi tira e molla il Milan ha finalmente affondato il colpo. L’offerta dei rossoneri sarà di 35 milioni di euro, con una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Questa somma dovrebbe essere quella giusta per allentare la presa del Brugge. Il giocatore potrebbe eseguire le visite mediche già nei prossimi giorni. FOTO: Getty – De Ketelaere-Brugge-Milan Come riportato da Gianluca Di Marzio, De Ketelaere ha accettato l’offerta del Milan di 2,2 milioni di euro a stagione per 5 anni. Il giocatore ha dunque accettato di ridursi l’ingaggio offerto ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 29 luglio 2022) Una delle telenovele di questa sessione di mercato va verso la chiusura. A meno di ribaltoni clamorosi, Desarà un giocatore del. Il futuro del fantasista del Brugge sarà rossonero. Dopo diversi tira e molla ilha finalmente affondato il colpo. L’offerta dei rossoneri sarà di 35 milioni di euro, con una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Questa somma dovrebbe essere quella giusta per allentare la presa del Brugge. Il giocatore potrebbe eseguire le visite mediche già nei prossimi giorni. FOTO: Getty – De-Brugge-Come riportato da Gianluca Di Marzio, Deha accettato l’offerta deldi 2,2 milioni di euro a stagione per 5 anni. Il giocatore ha dunque accettato di ridursi l’ingaggio offerto ...

