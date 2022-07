Calcio: CR7 risponde con ironia a tifosi Atletico Madrid (Di venerdì 29 luglio 2022) L'emoticon della faccina che ride, sull'account cr7Madridy , è stata la riposta di Cristiano Ronaldo alla chiusura dei tifosi dell'Atletico Madrid, al quale il portoghese è stato accostato. Un 'no' ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 29 luglio 2022) L'emoticon della faccina che ride, sull'account cr7y , è stata la riposta di Cristiano Ronaldo alla chiusura deidell', al quale il portoghese è stato accostato. Un 'no' ...

glooit : Calcio: CR7 risponde con ironia a tifosi Atletico Madrid leggi su Gloo - iISud24 : Multiproprietà, De Laurentiis non sarà più costretto a vendere. Intanto gira l’idea CR7 di Pasquale Villani… - dorinileonardo : CR7 che torna a Lisbona, romanzo del calcio in purezza - sartmobile : @1897_frank #DeLigt come Kulusewski era venuto alla @juventusfc per sposare il progetto 2019 di 1 Juve più moderna… - sartmobile : @ItsGabbo05 #DeLigt come Kulusewski era venuto alla @juventusfc per sposare il progetto 2019 di 1 Juve più moderna… -