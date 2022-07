Bucchioni: “ADL ha chiamato Mendes per Cristiano Ronaldo” (Di venerdì 29 luglio 2022) Secondo Enzo Bucchioni su Tuttomercatoweb, il patron partenopeo avrebbe contattato Mendes per provare un approccio per Ronaldo Cristiano Ronaldo e il Napoli, trattativa difficile e quasi impossibile ma è quel quasi che da speranza. Il fuoriclasse portoghese starebbe spingendo per rescindere con il Manchester United, anche perché vorrebbe giocare la Champions League. Al momento da L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 29 luglio 2022) Secondo Enzosu Tuttomercatoweb, il patron partenopeo avrebbe contattatoper provare un approccio pere il Napoli, trattativa difficile e quasi impossibile ma è quel quasi che da speranza. Il fuoriclasse portoghese starebbe spingendo per rescindere con il Manchester United, anche perché vorrebbe giocare la Champions League. Al momento da L'articolo

