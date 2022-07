Berlusconi di traverso alla Meloni: “Scelgo io il premier” (Di venerdì 29 luglio 2022) Dopo sole ventiquattro ore dall’accordo ratificato nel centrodestra su scelta del premier e collegi, dove ha dovuto ‘ingoiare’ le legittime pretese di Fratelli d’Italia, Silvio Berlusconi torna a rivendicare il ruolo proprio e quello di Forza Italia rispetto agli alleati Salvini e Meloni, arrivando a sconfessare l’accordo stesso sostendendo che sarà Forza Italia ad indicare il premier del centrodestra eventuale vincitore delle elezioni del 25 settembre. La dichiarazione “Sarà Forza Italia ad indicare il premier perché io scendo in campo anche stavolta in una campagna elettorale come ho fatto diverse volte, perché sento dentro forte il dovere di farlo e quindi faremo una campagna elettorale in cui cercheremo di far pervenire agli italiani tutte le motivazioni che avrebbero nell’indicare noi con il loro ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 29 luglio 2022) Dopo sole ventiquattro ore dall’accordo ratificato nel centrodestra su scelta dele collegi, dove ha dovuto ‘ingoiare’ le legittime pretese di Fratelli d’Italia, Silviotorna a rivendicare il ruolo proprio e quello di Forza Italia rispetto agli alleati Salvini e, arrivando a sconfessare l’accordo stesso sostendendo che sarà Forza Italia ad indicare ildel centrodestra eventuale vincitore delle elezioni del 25 settembre. La dichiarazione “Sarà Forza Italia ad indicare ilperché io scendo in campo anche stavolta in una campagna elettorale come ho fatto diverse volte, perché sento dentro forte il dovere di farlo e quindi faremo una campagna elettorale in cui cercheremo di far pervenire agli italiani tutte le motivazioni che avrebbero nell’indicare noi con il loro ...

